Reitsport Kreis Klever Rasenchampionat: Gocher Mädchen zeigen sich in Bestform

Die Stilspringprüfung der Klasse A machten zwei Mädchen vom Reiterverein Asperden-Kessel unter sich aus. Annalena Ophey siegte mit Quina (Note 7,80) vor Emma Ophey mit Cleo (7,70) – beide mischen damit in der Championatswertung ganz oben mit. Auch in der Springpferdeprüfung der Klasse A präsentierte sich der Nachwuchs des Gocher Dorfvereins in Bestform. Gold holte sich Kristin Lange mit Decora (Note 8,20), Silber ging an ihre Vereinskameradin Helena Eykholt mit Amy Hey (7,80). Auf Rang drei folgte die Kranenburgerin Jette Roosen mit Kenia (7,70).