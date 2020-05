Reiten : Laura Hetzel und Sophia Lindemann trumpfen auf

Goch Auch das zweite Turnier von Holger Hetzel während der Corona-Krise ist ein Erfolg. Es gibt erneut viel Lob von den Reitern für die optimalen Bedingungen und die gute Organisation bei der Veranstaltung.

Nach dem großen Erfolg des landesweit ersten Springturniers unter den strengen Auflagen wegen der Corona-Pandemie kann auch die zweite Veranstaltung auf der hervorragend hergerichteten Anlage des Nationenpreisreiters Holger Hetzel in Goch-Pfalzdorf als vollends gelungen bezeichnet werden. Erneut waren Kader- und Berufsreiter aus ganz Deutschland an den Start gegangen. „Wir haben wieder seitens der Teilnehmer viele, viele Komplimente für die Bedingungen erhalten. Wir hatten großzügige Parkmöglichkeiten direkt auf dem Veranstaltungsgelände, das Abreiten war in zwei großen Hallen möglich, und es gab bestes Hindernismaterial. Außerdem hatten wir mit Peter Schumacher und Olaf Peter­sen junior, der beim CHIO Aachen und beim Weltcup- Finale in Las Vegas im Einsatz war, zwei international versierte Parcourschefs“, sagte Anna Lehmeyer vom Team Hetzel Horses GmbH.

Besucher waren bei der dreitägigen Veranstaltung nicht zugelassen. Das Geschehen im Parcours konnte allerdings wieder per Livestream bei Clip my horse TV verfolgt werden. Dabei sahen die Zuschauer unter anderem einen gelungenen Auftakt in der Springpferdeprüfung Klasse A*, in der die für die Reitsportgemeinschaft (RSG) Niederrhein startende Sophia Lindemann mit dem Holsteiner Cornet`s Big Ben mit der Wertnote 8.60 den ersten Platz belegte. Auch in der Springpferdeprüfung Klasse A** setzte sich Lindemann mit dem Wallach Dallas King mit der Note 8.60 gegen die Konkurrenz durch. In der Prüfung auf L-Niveau sicherte sich Markus Renzel (Marl) mit Coconetta die Goldschleife