Reiten : Club der Pferdefreunde Goch richtet zwei Spring-Turniere aus

Goch Der Verein organisiert die Veranstaltungen am 12. und 19. Juli. Dafür muss ein gut durchdachtes Hygienekonzept aufgestellt werden. Meldungen für die Prüfungen sind ab dem heutigen Montag möglich.

Wie so etwas funktionieren kann, hat der Pfalzdorfer Holger Hetzel in der Nachbarschaft zu den Pferdefreunden vorgemacht, in dem er Berufs- und Kaderreitern die Möglichkeit eröffnete, unter Turnierbedingungen an den Start zu gehen. Nunmehr lädt der Gocher Club unter der Leitung des Vorsitzenden Reiner Kunz zu zwei Turnieren am Sonntag, 12. Juli, und Sonntag, 19. Juli, ein, zu denen die Nennung ab dem heutigen Montag möglich ist und die am 7. Juli beziehungsweise 14. Juli endet.