Reiten : Keppelner Springfestival mit einer spektakulären Show

Uedem-Keppeln Beim Turnier des RV von Bredow gehen sieben Prüfungen der Klasse S sowie ein besonderes Barrierespringen über die Bühne. Mehr als 1000 Nennungen gingen für die Veranstaltung ein.

Knapp 1.000 Nennungen liegen dem Organisations-Team um den Vorsitzenden Arnold Janßen zu diesem Event vor, das am Freitag um 8.30 Uhr beginnt. Ab 17.30 Uhr steht die erste Springprüfung der Klasse S* mit Stechen auf dem Programm. Den Abschluss des ersten Turniertages bildet ein Team-Wettbewerb der Klasse S* mit Stechen um den Hans-Theo-Terhoeven-Urselmans-Gedächtnispreis. Urselmans ist der Vater des Keppelner Springfestivals. Das Besondere: Das Startgeld, welches pro Mannschaft gezahlt wurde, fließt in einen Jackpot, der am Ende der Prüfung an die erfolgreiche Equipe ausgeschüttet wird.