Winter Event beim Reit- und Fahrverein Asperden-Kessel : Tobias Thoenes triumphiert im S-Springen

Goch Bei der Veranstaltung wird hervorragender Reitsport geboten. Der Nachwuchs des Ausrichters sammelt mit einer bemerkenswerten Aktion 1300 Euro für die Ukraine-Hilfe.

Mit einer tollen Aktion startete am vergangenen Wochenende der gastgebende Reit- und Fahrverein (RFV) von Driesen Asperden-Kessel in den Asperdener Winter Event (AWE). Die zweite Großveranstaltung innerhalb weniger Wochen sollte zunächst unter dem Motto Blue Edition über die Bühne gehen. Doch die wieder einmal tadellos hergerichteten Reithallen an der Maasstraße erstrahlten dann nicht nur in der Farbe Blau, sondern in den Farben Blau und Gelb, um sich mit der Bevölkerung der Ukraine solidarisch zu zeigen.