Dressurturnier beim RV Seydlitz Kalkar : Gelungene Premiere und gute Leistungen

Nina Walorski gewann mit Desperado's Isabel die Dressur M, Sponsor Dirk Lensing gratuliert ihr. Foto: RVK

Kalkar Das erste Hallen-Dressurturnier des Vereins ist ein Erfolg. Pia-Sophie Holz vom RFV Jagdfalke Brünen sichert sich in der Prüfung der Klasse S* den Sieg.

Es war ein gelungener Versuchsballon, den der Reiterverein Seydlitz Kalkar am Wochenende mit seinem ersten Hallen-Dressurturnier hat steigen lassen. „In den sechs Prüfungen von der Klasse L bis zur Klasse S waren durchweg gute Leistungen zu sehen. Besonders in der M-Dressur auf Kandare und der Dressur S waren die Richter von der Qualität der Pferde und Reiter sehr angetan“, sagte Silke Smaalders, Pressewartin des Ausrichters. Die Reithalle mit dem wunderschön dekorierten Dressurviereck und dezente Hintergrundmusik sorgten für eine tolle Atmosphäre. Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz lobte ausdrücklich das Engagement der ehrenamtlichen Helfer.

In der ersten Prüfung, einer Dressur L* Trense um dem Preis der Stadtwerke, mussten 18 Aufgaben absolviert werden. Als sechste von 29 Teilnehmern war Nicole Günther-Gossens (RFV Asperden-Kessel) in die Halle eingeritten, in der Bodo Maiwurm und Tonius Tillmann die Leistung von Pferd und Reiter beurteilten. Die Amazone sicherte sich mit dem zwölfjährigen Wallach Schröder mit der Wertnote 7,8 den Sieg vor Birte Wenski (RV von Lützow Emmerich) mit Solveig (7,6).

Noch feinfühliger in der Hand, da nun die Kandare eingeschnallt war, mussten die Teilnehmer in der folgenden L-Dressur reiten. Die Prüfung gewann Jamie van Egdom (Asperden-Kessel) mit Dancing Soulmate (7,8). Das Paar belegte in der anschließenden Dressur M* mit der Note (7,6) den zweiten Rang hinter Viola Wilke (Anrath) mit Fine Design (7.8).

Lara-Sophie Empelmann mit Mister Pefect (70,539 Prozent) und Maru-Lu Empelmann (beide Duisburg) mit Caspertione (62,696) kamen zu Beginn des zweiten Tages in der Prüfung L auf Kandare um den Preis der Stadt Kalkar auf die Plätze eins und zwei. Dritte wurde Anabell Verhoeven (RV von Lützow Emmerich), die in diesem Wettbewerb mit 25 Lektionen im Sattel der Hannoveraner Stute Amelie (62,647) gestartet war.

In der von Hans-Peter Schmitz, Catrin Wingender und Tonius Tielmann gerichteten M*-Dressur wurde den Starterpaaren neben dem starken Schritt auch die halbe Pirouette rechts und links abverlangt. Der Sieg ging an Nina Walorski (Marl) mit Desparado‘s Isabel (71,919 Prozent). Susanne Böhling (RFV St. Georg Haldern) erreichte auf dem von ihr gezogenen Wallach Ferdinant B (68,434) Platz zwei. In der abschließenden S*-Dressur zeigten die 24 Teilnehmer nicht nur fliegende Galoppwechsel und halbe Pirouetten, sondern traversierten auch nach rechts und links. Stärkste Reiterin war Pia-Sophie Holz vom RFV Jagdfalke Brünen mit Pualani (70,079). Susanne Böhling (Haldern) kam mit Ferdinant B (67,381) beim Höhepunkt des Turniers auf Rang acht.