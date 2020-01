Reiten : Hetzel: „Wir wollen Vorreiter im Turniersport sein“

Goch-Pfalzdorf Beim morgigen Auftakt der Winter-Turnierserie in Pfalzdorf wird es einige Neuerungen geben. Im März wird Bilanz gezogen.

Viele Nennungen, gute Starterfelder, großer Zuspruch – und darüber hinaus innovative Ideen. So lässt sich das Januar-Reitturnier beim Pfalzdorfer Nationenpreisreiter Holger Hetzel, das am morgigen Mittwoch ab 8.30 Uhr stattfindet, überschreiben. Nach der erfolgreichen Pilot-Veranstaltung im Sommer, bei der bereits einige Neuerungen eingeführt wurden, sollen auch bei der MERA-Winter-Turnierserie immer wieder Änderungen realisiert werden.

So dürfen nach jeder Prüfung freiwillige Korrekturrunden für Pferde geritten werden. Auch werden in jedem Wettbewerb mindestens zwölf Teilnehmer platziert, wobei die Platzierungen ohne Pferd stattfinden. Zudem sind Nachnennungen bis 20 Uhr am Vorabend des Turniertages ohne zusätzliche Gebühren möglich. Auch die Reihenfolge der Pferde kann vom Reiter in allen Springprüfungen festgelegt werden. Die Profis können außer Konkurrenz in kleineren Springen starten.