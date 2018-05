Lokalsport: Reining und Thoenes qualifiziert

Kleve Sie gehören zu den Top-Ereignissen im Pferdesport, die Bundeschampionate in Warendorf, auf denen 21 Topnachwuchspferde und -Ponys aus deutscher Zucht in den verschiedenen Disziplinen und Altersklassen zum Bundeschampion gekürt werden. Wer jedoch mit seinem Nachwuchspferd dorthin möchte, muss sich im Laufe der Saison hierfür qualifizieren. Seit April finden daher bis Ende Juli bundesweit insgesamt 200 (!) Qualifikationsprüfungen statt, um die begehrten Fahrkarten zu den Bundeschampionaten zu lösen.

So auch kürzlich in Unna-Massen, wo auch die für den Club der Pferdefreunde Goch startende Stefanie Reining und der Keppelner Tobias Thoenes an den Start gingen. Für die sechsjährigen Springpferde ging es hierbei über einen M**-Parcours, deren Hindernishöhe von 1,35m betrug. Auch galt es einem offenen Wassergraben mit einer Mindestweite von 2,50,m (verpflichtend) zu überwinden. Kurzum, es musste zugeritten werden. Stefanie Reining hatte ihre Paradepferd ALABA (Arpeggio/Cassini Boy Junior) aus der Zucht des Kranenburgers Otmar Eckermann gesattelt und Tobias Thoenes ging mit seinen Pferden Coco Chanel (Cristallo II/Pro Ratio) aus der Zucht des Wetteners Gottfried Mevissen, sowie mit Baumann´s Calvin ((Catoki/Heraldik xx), gezogen von Alfons Baumman, Haldern, an den Start. Am Richtertisch Hubert Upus, Gernot Berendes, Heinrich Pötter und Melanie Dreps, die mit 52 Startern ein sehr gutes Feld vor sich hatten, was bereits im Vorfeld sehenswerten Pferdesport versprach