Tischtennis : Regionalligist WRW Kleve hofft auf Premierensieg

Kleve Damen-Tischtennis: DJK Kleve empfängt Dülken.

Auch in der Tischtennis-Regionalliga steht für die Damen von WRW Kleve am Sonntag der Saisonauftakt an. Die Klever Vier empfängt am Sonntag um 13 Uhr am Mittelweg den TTC Mennighüffen und will den ersten Sieg erspielen. Den haben die Verbandsligadamen der DJK Rhenania Kleve in der Verbandsliga schon eingefahren. Nun sollen am Sonntag beim 1. TTC Dülken am liebsten die nächsten Punkte her.