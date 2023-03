Erfolg im Spitzenspiel WRW Kleve hat im Titelrennen jetzt die besten Karten

WRW Kleve II hat in der Damen-Oberliga ersatzgeschwächt im Heimspiel gegen den in der Rückrunde bis dahin ungeschlagenen ASV Einigkeit Süchteln mit 6:4 die Oberhand behalten. Zwei Ersatzspielerinnen hatten entscheidenden Anteil am Erfolg, den Klaus Seipold „als sensationell“ bezeichnete. Franca van Dreuten und Hannah Stemmler sorgten für vier der sechs Klever Punkte. Sie waren zunächst zu Beginn gemeinsam in fünf Sätzen im Doppel erfolgreich. Anschließend gewann Franca van Dreuten ihre beiden Einzel, während Hannah Stemmler ein Sieg gelang. „Ihre Leistungen kann man nicht genug loben, weil sie sich jeweils gegen wesentlich stärker eingeschätzte Gegnerinnen durchgesetzt haben. Mit diesen Erfolgen hatten wir überhaupt nicht gerechnet“, sagte Seipold. Maria Beltermann und Annika Meens steuerten die weiteren Zähler zum Sieg des Tabellendritten bei.