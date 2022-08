Saisonstart in der dritten Frauenfußball-Liga : VfR Warbeyen hat ehrgeizige Ziele

Coach Sandro Scuderi ist von seiner Mannschaft überzeugt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Frauenfußball-Regionalligist startet beim Favoriten Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft möchte sich gegenüber der gelungenen Vorsaison noch einmal steigern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nils Hendricks

Keine ganze Woche ist vergangen, seit der VfR Warbeyen bei der ersten DFB-Pokal-Teilnahme seiner Vereinsgeschichte rund 1100 Zuschauer in die Klever Eroglu-Arena lockte. Der Frauenfußball-Regionalligist verlor seine Erstrunden-Partie gegen Zweitliga-Absteiger Borussia Bocholt zwar mit 1:2, darf sich nun jedoch bereits auf das nächste sportliche Highlight freuen. Am Sonntag, 13 Uhr, startet der VfR mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach in die neue Regionalligasaison.

In der Abschlusstabelle der vergangenen Spielzeit in der dritthöchsten Frauen-Spielklasse belegte das Team von Trainer Sandro Scuderi einen bemerkenswerten fünften Platz. Diese Platzierung wolle man mindestens bestätigen, kündigt Scuderi an. „Die Mannschaft ist noch einen Tick stärker geworden, die Geschlossenheit ist größer. Die Spielerinnen selbst sind sehr ehrgeizig und wollen definitiv ein besseres Ergebnis als im letzten Jahr erzielen. Wenn das nicht über die Platzierung möglich ist, dann vielleicht über die Punktzahl“, sagt der Warbeyener Trainer.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich der VfR Warbeyen entsprechend verstärkt. In Ines Ridder und Jolina Opladen (beide Borussia Bocholt) ergänzen zwei Spielerinnen den Kader, die Zweitliga-Erfahrung mitbringen. Sophia Scuderi (SGS Essen), Nichte von VfR-Trainer Scuderi, und Serena Callanan (NSC Nijkerk) komplettieren die externen Neuzugänge. Aber auch Stürmerin Lina Willemsen und Torhüterin Anna Scholten, die zuletzt für den Warbeyener Nachwuchs kickten, zählen künftig zum Kader des Regionalligisten.

„Die Mannschaft hat die Neuen super aufgenommen, sie sofort miteinbezogen. Auch wenn wir uns bei einigen Spielerinnen wohl noch ein wenig in Geduld üben müssen, bringen sie natürlich neue Qualität in den Kader“, sagt Scuderi. Bestes Beispiel für die erfolgreiche Integration der Neuzugänge: Opladen wurde bereits zur Vize-Kapitänin ernannt.