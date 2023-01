Fußball-Regionalliga der Frauen Der VfR Warbeyen ist noch zu launisch

Mit einer Serie von sechs ungeschlagenen Spielen in Folge war der VfR Warbeyen in die Saison gestartet. Zwischenzeitlich grüßte man gar von der Tabellenspitze. Den ersten Dämpfer setzte es ausgerechnet gegen das damalige Schlusslicht 1. FFC Recklinghausen – die Elf von Sandro Scuderi verlor mit 1:2. Was dann folgte, ist nicht so leicht zu begreifen. Gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel präsentierte sich der VfR zumeist bestens aufgelegt – so zum Beispiel bei den Auswärtsspielen gegen Arminia Bielefeld (0:0) und SGS Essen II (4:1) oder vor heimischer Kulisse gegen den VfL Bochum (1:0).