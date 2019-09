Voltigieren : Rebecca Verlage ist Deutsche Vizemeisterin im Voltigieren

Kleve Bei den Deutschen Meisterschaften im hessischen Alsfeld holte die Studentin Rebecca Verlage die Vizemeisterschaft.

Für Rebecca Verlage war die diesjährige Voltigier-Saison eine nach Maß. Im Juli gewann die 21-jährige Kleverin mit dem Team Germany den Voltigier-Wettkampf im legendären Hexenkessel des CHIO in Aachen. Nun folgte mit ihrer Mannschaft des berüchtigten Voltigierverein Köln-Dünnwald der nächste Coup: Bei den Deutschen Meisterschaften im hessischen Alsfeld holte die Studentin die Vizemeisterschaft. „Nach dem Erfolg in Aachen sind wir natürlich schon angereist, um eine Medaille zu holen“, sagt Verlage. Und das mit einem noch sehr jungen Pferd: dem zehnjährigen Springpferd und Holsteiner Calidor. "Wir arbeiten noch nicht allzu lange mit ihm. Zu Beginn des Jahres war er mitunter noch recht nervös, mittlerweile aber ist er sehr abgeklärt", sagt Verlage. Ein Voltigier-Wettkampf besteht immer aus einem Pflicht- und einem Kürabschnitt. In der Pflicht, bei der jedes Gruppenmitglied alleine vor die Jury treten muss, räumte das Kölner Aufgebot gleich den ersten Platz ab. "Wir wussten, dass wir in der Disziplin ziemlich gut sein würden", blickt Verlage zurück. In der Kür, also der Gruppen-Choreographie, wurden Verlage und Kollegen zwei Mal Dritter. Das Ergebnis: Das Team aus Köln-Dünnwald räumte in der Teamwertung den zweiten Platz bei den "Deutschen" ab. "Wir sind mächtig stolz auf diese Vizemeisterschaft. Bei einem solchen Wettkampf zu bestehen, ist keine Selbstverständlichkeit. Es war der krönende Abschluss einer wirklich guten Saison", sagt Verlage. Wenige Tage gönnt Verlage sich nun eine Pause, dann warten bereits die Trainingseinheiten zur Vorbereitung auf die Saison im kommenden Jahr.