Pferdesport : Rebecca Verlage ist Team-Weltmeisterin

Kleve Die Kleverin ist für das Voltigier-Team des VV Köln-Dünnwald im dänischen Herning gestartet. Die Deutschen gewinnen den finalen Zweikampf gegen eine französische Mannschaft.

Rebecca Verlage hat am Montagabend einen großen Erfolg gefeiert. Sie wurde Teamweltmeisterin im Voltigieren. Die Kleverin sicherte sich mit dem Team Norka des Voltigiervereins Köln-Dünnwald die Goldmedaille. Das deutsche Team lieferte sich ein packendes Finale mit einem französischen Sextett, das sich in der Pflicht einen kleinen Vorsprung erarbeitet hatte. Doch bei der Kür brillierten Rebecca Verlage und ihr Team. Eine Wertung von 9,063 gab es von der achtköpfigen Jury. Der Endstand von 8,614 reichte für den Gesamtsieg, die Franzosen holten mit 8,549 Silber. Auf dem dritten Platz landete die Schweiz.

Für das Team Norka starteten neben Rebecca Verlage auch Thomas Brüsewitz, Chiara Congia, Justin van Gerven, Mona Mertens sowie Gianna Ronca. Vorgestellt wurde die Gruppe von Ex-Weltmeister Patric Looser an der Longe des 14-jährigen Holsteiners Calidor. Das Gespann ist schon seit dem Saisonstart in bestechender Form, daher hatte man auch bereits im Frühjahr vorzeitig das WM-Ticket gelöst.

Für Rebecca Verlage war es eine anstrengende Woche. Am Mittwoch war das Team nach Herning in Dänemark gereist, am Donnerstag lebte man sich auf dem Areal ein. „Das ist insbesondere auch für die Pferde ganz wichtig“, sagt die angehende Lehrerin Rebecca Verlage. Am Freitag folgte das Abschlusstraining, ehe man am Samstag zur Pflicht antreten musste. „Wir haben uns zwar schon sehr wohlgefühlt, aber auch einige Kleinigkeiten nicht perfekt gemacht. Es waren keine groben Fehler, es ging nicht komplett in die Hose. Aber es war eben auch nicht alles perfekt“, sagt Rebecca Verlage.