Radsport : Gelungene Premiere mit einer Weltmeisterin

Kleve/Bedburg-Hau Die RRG Kleverland zieht nach dem ersten Crossrennen im Sternbusch eine positive Bilanz. Am Start ist auch die Kolumbianerin Laura Valentina Abril Restrepo, die 2008 bei der Junioren-WM im Mountainbike siegte.

Einzig die Resonanz war nicht ganz so gut, wie es sich die Organisatoren erhofft hatten, nachdem immerhin 280 Meldungen für die Rennen eingegangen waren. Am Ende begaben sich nur 150 Teilnehmer auf die Strecke. „Es ist für Veranstaltungen dieser Art eher ungewöhnlich, dass so viele Radsportler, die gemeldet haben, noch einen Rückzieher machen. Doch das lag offenbar daran, dass am Tag zuvor in der Nähe von Köln schon ein Lauf des NRW-Cross-Cups ausgetragen wurde, zu dem auch unsere Veranstaltung gehört“, sagt Schumann. Die RRG Kleverland will sich davon aber nicht entmutigen lassen. Auch 2022 will sie ein Radcross-Rennen organisieren. „Denn die Premiere hat Mut gemacht“, so der Sportliche Leiter.