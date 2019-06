Jugendfußball : Qualifikation: Der letzte Vorhang fällt

FC Kleves A-Junioren, hier gegen SSVg. Velbert, spielen am Sonntag in Uerdingen. Links FC-Außenverteidiger Frederik Meurs. Foto: Monika Hartjes (moha)

Kleve Der letzte Spieltag der Relegationsrunde zur Niederrheinliga steht an diesem Wochenende auf dem Programm. Für zwei Mannschaften des 1. FC Kleve ist das Tor zur Niederrheinliga geöffnet, während die U17 die Segel streichen musste.

B-Junioren-Qualikikationsrunde: 1. FC Kleve - TuRa Duisburg: Für die U17 mit Trainer Detlev Remmers steht hingegen fest, dass man kommende Saison in der Leistungsklasse gegen den Ball treten wird. Mit nur zwölf Mann setzte es in Kray eine 0:6-Niederlage. Nun kommt am Sonntag um 11 Uhr TuRa Duisburg nach Kleve und will auf dem dortigen Kunstrasen das Ticket zur Niederrheinliga lösen. Dafür ist ein möglichst hoher Sieg erforderlich. Diesen wollen die Klever selbstverständlich verhindern und werden alles daran setzen, sich vor heimischem Publikum gut zu präsentieren.