Niederlage am Grünen Tisch Urteil pro Borussia Mönchengladbach: Fußball-Sportgericht lehnt Einspruch des GSV Moers ab

Regionalliga-Absteiger SV Walbeck wird die Saison am Freitag, 30. August, um 19.30 Uhr am Bergsteg mit einem Heimspiel gegen die DJK Blau-Weiß Mintard aus Mülheim eröffnen. Der GSV Moers startet am Sonntag, 1. September, um 13 Uhr mit der Partie bei Rhenania Bottrop. Die weitere Duelle am ersten Spieltag: SGS Essen III – CfR Links, GW Lankern – Viktoria Winnekendonk, SSVg Velbert – SV Heißen (alle So., 13 Uhr), TuSA Düsseldorf – FV Mönchengladbach, (So., 14 Uhr), SG Kaarst – SV Rosellen (So., 15.30 Uhr).