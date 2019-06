Kevelaer : Prima-Giro-Cup: Finalspiele vor der Tür

Die U19 des 1. FC Kleve (Bildmitte) bot am Wochenende gegen Rhede eine gute Leistung. Nun will die Mannschaft den Pokal holen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kevelaer Die Kreispokal-Finalspiele im Prima-Giro-Cup werden in Kevelaer auf der Sportanlage bei Scholten ausgetragen.

Den Abschluss auf Platz 2 bildet das Finale der B-Junioren zwischen dem BV Sturm Wissel und dem 1. FC Kleve. Die Schwanenstädter unter Trainer Detlev Remmers treten zurzeit in der Qualifikation zur Niederrheinliga an und mussten sich zuletzt den SF Baumberg mit 1:3 geschlagen geben. „Wir wollen an die ersten zwanzig Minuten des letzten Spiels anknüpfen und ein gutes Spiel abliefern“, sagt Remmers. Nun geht es gegen Wissel, das die Leistungsklasse auf Platz drei abschloss. „Wir gehen als Außenseiter in die Partie, möchten aber eine super Saison krönen“, so das Trainerteam Dominic Trarbach und Niko Hegemann.