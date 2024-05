Jahreshauptversammlung im Jugendhaus Positive Entwicklung beim SV Rindern

Zur Jahreshauptversammlung des SV Rindern konnte Vorsitzender Jens Rosmüller nicht besonders viele Mitglieder begrüßen, dennoch hatten sich einige „Zebras“ am Jugendhaus versammelt. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Vereins wurden folgende Jubilare für ihre treue Vereinszugehörigkeit geehrt: für 25 Jahre Mitgliedschaft: Jörg Beckert, Gottfried Priehsen, Fabian Schmitz; für 40 Jahre Mitgliedschaft: Britta Baumanns, Ralf Ebbing, Christian Roeskens, Wilfried Roeskens, Tobias Tillmans; für 50 Jahre Mitgliedschaft: Renate Audick, Gerd Appelhoff, Helmut van Baal; für 65 Jahre Mitgliedschaft: Arno Schoofs. Im folgenden Geschäftsbericht erläuterte Niklas Lichtenberger, dass der SV Rindern insgesamt gut aufgestellt sei und sich die Mitgliederzahlen kontinuierlich nach oben entwickeln. An der einen oder anderen Stelle wären weitere helfende Hände sehr willkommen.