Fußball In Nimwegen grassiert das Pokalfieber

Auch wer in Nimwegen nicht totaler Fußballfan ist, der wird am Sonntag ab 18 Uhr dem Erstligisten NEC Nijmegen vermutlich ganz fest die Daumen drücken. Die Profis aus der ältesten Stadt in den Niederlanden stehen in Rotterdam im Stadion De Kuip gegen Gastgeber Feyenoord im Pokal-Finale. Rund 20.000 NEC-Supporter werden den Klub begleiten. Ein Name im aktuellen Kader ist auch älteren Klevern noch ein Begriff: Ronnie de Groot. Der 64-jährige, den alle nur Ron nennen, spielte zwischen 1988 und 1990 zwei Spielzeiten für den Sportclub 1863 Kleve in der Verbandsliga und ist nun seit Jahrzehnten Co-Trainer im Goffertstadion.