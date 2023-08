Fußball-Niederrheinpokal der Frauen Trio des Kreises kommt im Pokal weiter

Landesligist Siegfried Materborn setzte sich am Sonntag auf eigenem Platz gegen den Ligakonkurrenten Eintracht Duisburg mit 4:2 (4:1) durch. Die stark verjüngte Mannschaft erwischte in der Partie einen Traumstart. Monique Wengerodt (8.) und Mandy Lübbers (16.) brachten den Gastgeber schnell mit 2:0 in Führung. Zur Pause war fast schon alle Spannung aus dem Spiel raus, weil Mandy Lübbers (35.) und Lisanne van den Heuvel (44.) den Vorsprung bei einem Gegentreffer in der 36. Minute auf 4:1 ausgebaut hatten. Der Gegner verkürzte den Rückstand nach gut einer Stunde noch einmal auf zwei Tore, der Materborner Erfolg geriet aber nicht mehr in Gefahr.