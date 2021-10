Fußball-Niederrheinpokal : SV Rindern bestätigt seinen Ruf

Chima Martins Ukaegbu (am Ball) überzeugte beim SV Rindern. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Bezirksligist erweist sich erneut als Pokalschreck. Die Mannschaft besiegt den Landesligisten SC Reusrath mit 4:2 nach Verlängerung.

Der Fußball-Bezirksligist SV Rindern hat es mit einer kämpferischen Leistung gegen den Landesligisten SC Germania Reusrath in die dritte Runde des Niederrheinpokals geschafft. Mit 4:2 (2:2, 1:1) nach Verlängerung setzte sich das Team von Trainer Christian Roeskens vor 100 Zuschauern im Heimspiel an der Wasserburgallee durch. Nach dem Abpfiff feierten die Zuschauer die „Zebras“ frenetisch. „Die Jungs haben das heute richtig gut gemacht. Bei uns liegt der Fokus ganz klar auf der Meisterschaft. Dennoch ist die Mannschaft hier absolut an ihre Grenze gegangen. Wir haben verdient gewonnen“, sagte Roeskens.

Die Teams begegneten sich unter Flutlicht durchweg auf Augenhöhe – keine Spur von einem Klassenunterschied. Dennoch waren es die Gäste, die nach 29 Minuten in Führung gingen. Yassine Lekhif verwertete eine Flanke per Volley zum 1:0. Doch der SV Rindern drängte gleich auf den Ausgleich, der Carsten Langenberg (32.) wenig später mit einem Kopfball aus kurzer Distanzgelang.

Nach dem Wechsel wurde der Bezirksligist zusehends gefährlicher. Zwar hatte der Gast aus Langenfeld mehr Ballbesitz. agierte aber im Angriff zu ideenlos. Nicht so der SV Rindern: Nach 75 Minuten schob Angreifer Langenberg aus wenigen Metern zum 2:1 ein. Für die Entscheidung sorgte er aber noch nicht. Obwohl der SV Rindern in den Schlussminuten der regulären Spielzeit nur auf Konter lauerte und tief in der eigenen Hälfte stand, traf Tristan Siefert (90.+4) zum 2:2 für den favorisierten Landesligisten.

„Die Verlängerung hätte wirklich nicht sein müssen, das hat noch einmal Nerven gekostet. Aber das ist Pokal, manchmal muss es so sein“, sagte Roeskens nach der Partie. In der erneuten Pause wurde sein Verteidiger Tobias Thurau dann laut und spornte seine Teamkollegen an: „Hat irgendjemand Zweifel daran, dass wir hier heute gewinnen? KFC Uerdingen, MSV Duisburg – es ist mir ganz egal, wer da jetzt kommt. Wir packen das.“

Und tatsächlich: Die Schwarz-Weißen, deren Innenverteidiger-Duo Fabian Hildebrandt und Chima Martins Ukaegbu bemerkenswerte Stabilität ausstrahlte, spielten in der Verlängerung siegessicher auf. Philipp Roosen (103.) und Waldemar Schurr (120.) sorgten für die verdiente Entscheidung. Zuvor hatte der Gastgeber gleich mehrere hochkarätige Gelegenheiten ausgelassen. Vom SC Reusrath kam im Gegenzug überhaupt nichts mehr. „Die Jungs haben wirklich eine hervorragende Vorstellung geboten“, sagte Trainer Christian Roeskens.