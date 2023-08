Fußball-Niederrheinpokal SV Hönnepel-Niedermörmter zieht sich gut aus der Affäre

Union Nettetal war in Durchgang eins zwar überlegen, doch konnte der Favorit hieraus kein Kapital schlagen, da die SV Hönnepel-Niedermörmter in der Defensive sehr kompakt stand und beherzt in die Zweikämpfe ging. In der sechsten Minute hatte der Landesligist Glück, als der Nettetaler Leo Stegner nur den Pfosten traf. Das Team von Thomas Geist ließ sich aber nicht beirren und hatte durch Tyrese Pritzer eine gute Gelegenheit, doch sein Schuss landete ebenfalls am Pfosten (16.). Danach übernahm der Gast die Initiative. Vor allem der blitzschnelle Leo Falter sorgte mit seinen Sprints für einige Verwirrung, doch erst in der 45. Minute gelang dem Oberligisten die Führung. Einen Pass von Leo Falter drückte der aufgerückte Leon Stegner zum 1:0 über die Torlinie.