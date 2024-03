Fußball-Kreispokal SV Hönnepel-Niedermörmter hofft auf Erfolgserlebnis

Kröll weiß, dass die Rollen in der Partie nicht klar verteilt sind, auch wenn der Gegner zwei Klassen tiefer um Punkte kämpft. „Der große Favorit sind wir sicherlich nicht. Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe und bin gespannt, wie die Mannschaft diese Aufgabe löst“, sagt der Teammanager, der erneut bekräftigte, dass die SV Hönnepel-Niedermörmter in der kommenden Saison auf jeden Fall in der Bezirksliga antreten wird. Derzeit würden auch schon die ersten Gespräche mit möglichen Verstärkungen laufen. Dabei ist auch Überzeugungsarbeit gefordert. „Denn die Neuzugänge müssen schon bereit sein, unseren Weg, auf eine junge Mannschaft zu setzen, mitzugehen“, so Kröll.