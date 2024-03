Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern Siegfried Materborn wirft SV Hö.-Nie. aus dem Pokal

Es war endlich einmal wieder ein Duell auf Augenhöhe für die SV Hönnepel-Niedermörmter, die in der Fußball-Landesliga nach einem erheblichen Aderlass in der Winterpause im Jahr 2024 nicht über die Rolle des Punktelieferanten hinausgekommen ist. Doch das erste Erfolgserlebnis des Jahres gab es auch in der vierten Runde des Kreispokals Kleve/Geldern nicht. Das Team musste sich am Mittwochabend beim A-Ligisten Siegfried Materborn mit 1:2 (1:1, 0:0) nach Verlängerung geschlagen geben.