Fußball-Niederrheinpokal : SGE Bedburg-Hau ist ein stolzer Verlierer

Doppeltes Abschiedsspiel: Sebastian Kaul (l.) wechselte sich und Teammanager Christian Klunder, der seine Laufbahn schon beendet hat, in der Verlängerung ein. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Außenseiter darf vor gut 1000 Fans beim 1:4 nach Verlängerung gegen den KFC Uerdingen lange vom Coup träumen. Warum es trotz der verpassten Sensation ein traumhafter Abend für den Klub ist.

Die SGE Bedburg-Hau durfte am Mittwochabend lange vom großen Coup im Fußball-Nieder­rheinpokal träumen. Er platzte erst in der Verlängerung. Der Landesligist verlor das Heimspiel gegen den Regionalligisten KFC Uerdingen mit 1:4 (1:1, 1:0). Es war trotzdem ein traumhafter Abend für die SGE. Die Kulisse stimmte mit knapp 1000 Zuschauern, weshalb der Umzug ins Stadion des 1. FC Kleve für den Klub kein Zuschussgeschäft wurde. Das Erreichen der Verlängerung, das etwas durch die Rote Karte für den Uerdinger Erdinc Karakas (40., Nachtreten) begünstigt wurde, war an sich schon eine Sensation. Und es gab große Emotionen bei einem doppelten Abschied.

Als sich SGE-Trainer Sebastian Kaul zur zweiten Hälfte der Verlängerung selbst einwechselte, spendeten die Zuschauer dem 41-jährigen Applaus. Kaul, der früher für den KFC Uerdingen und den 1. FC Kleve aufgelaufen war, war doch zu seinem Abschiedsspiel gekommen. Er hatte angekündigt, dass er sich an alter Wirkungsstätte gegen seinen Ex-Klub einwechseln würde, wenn es der Spielstand zulassen würde – sprich: die Partie gelaufen wäre.

Info Die Mannschaften und die Torschützen SGE Bedburg-Hau J. Olschewski – Schümmer, Polders (106. Kaul), Berntsen, Tekaat – Rode (56. Winkels), Claaßen – Kühn (106. Klunder), Ljubicic (77. Flietel) – Kersten, R. Olschewski (69. Kera) KFC Uerdingen Brendieck – Schlösser (82. Prodanovic), Kadiata, Sierck, Karakas – Baba (46. Klossek), Augusto – Fladung, Jensen – Mallek (66. Atsina), Yeboah (46. Cirillo) Tore 1:0 (45.) Kersten, 1:1 (55.) Fladung, 1:2 (103.) Atsina, 1:3 (115.) Augusto, 1:4 (120.) Atsina Rote Karte Karakas (40./Nachtreten)

Das war sie in diesem Moment bei einem 1:2-Rückstand zwar nicht. Doch bei einigen Kicker seines Teams waren die Kräfte nach aufopferungsvollem Kampf bis dahin schon merklich geschwunden. Mit Sebastian Kaul kam auch Christian Klunder, der seine Laufbahn im Sommer für beendet erklärt hatte, in die Partie, die er ebenfalls als Abschiedsspiel betrachtete. „Doch davon habe ich schon einige bestritten“, sagte Klunder. Weitere Einsätze sind also nicht ausgeschlossen, wenn Not am Mann sein sollte, was auch für Kaul gelten darf.

„Es war schön, vor so einer Kulisse und bei diesen überragenden Rahmenbedingungen noch einmal den Rasen zu betreten. Es war leider ein unglückliches Ende für uns. Aber wir können stolz auf diese Leistung sein. Wir haben alles rausgeholt, was möglich war“, sagte der Trainer.

In den ersten 45 Minuten hatte der KFC mehr Ballbesitz, erarbeitete sich gegen die gut gestaffelte Defensive der SGE aber keine zwingende Torchance. Falko Kersten (45.), der in der 20. Minute mit einem Lupfer noch gescheitert war, brachte den Außenseiter nach Zuspiel von Julius Kühn nicht unverdient in Führung (45.) – die Sensation lag in der Luft.

Die SGE-Abwehr – hier Torhüter Jason Olschewski und Henrik Schümmer (l.) – wurde in der ersten Hälfte nur selten in Bedrängnis gebracht. Foto: Markus van Offern (mvo)

Der Regionalligist steigerte sich in Unterzahl nach dem Wechsel. Tom Fladung (54.) erzielte mit einem Volleyschuss den Ausgleich. Trotz schwindender Kräfte schafften es das Kaul-Team mit großem Engagement in die Verlängerung. Erst dort ging der Favorit nach 103 Minuten durch Charles Atsina in Führung. Die SGE mobilisierte in den letzten 15 Minuten noch einmal alle Kräfte und startete auch den einen oder anderen vielversprechenden Angriff. Doch Leon Augusto (115.) sorgte mit dem 3:1 für die Entscheidung, dem Charles Atsina (120.) noch Treffer Nummer vier folgen ließ.

Die SGE-Kicker waren natürlich enttäuscht, weil nicht viel zur großen Überraschung gefehlt hatte. Doch sie durften stolze Verlierer sein. „Für uns war es das bisher größte Spiel der noch jungen Vereinsgeschichte. Ich möchte mich noch einmal beim 1. FC Kleve und dem Team um den Vorsitzenden Christoph Thyssen bedanken, die es uns ermöglicht haben, diese Partie unter diesen Bedingungen absolvieren zu können“, sagte SGE-Vorsitzender Björn Mende.