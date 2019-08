Fußball : Pokal-Kracher an der Wasserburg

Der SV Rindern, hier noch im Heimspiel als Bezirksligist gegen FC Aldekerk, freut sich auf Oberligist SW Essen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve-Rindern Der SV Rindern bittet Oberligist ETB SW Essen zum Pokalduell. Das Kräftemessen David gegen Goliath steigt am Samstag um 17 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nils Hendricks

Es ist angerichtet. Am Samstag, 3. August, trifft der SV Rindern im Niederrheinpokal auf die Oberliga-Auswahl von Traditionsverein ETB Schwarz-Weiß Essen. Um 17 Uhr rollt der Ball auf dem nagelneuen Kunstrasenplatz an der Rinderner Wasserburg. Es ist ohne Frage ein Highlight der jüngeren Vereinsgeschichte, trennt die Kontrahenten mit denselben Vereinsfarben doch ein Klassenunterschied von drei Ligen. Nimmt man es genau, liegen sogar vier Klassen zwischen Gastgeber Rindern und dem Gastverein aus Essen. Das hat einen einfachen Grund. Seit einiger Zeit existiert bei den „Zebras“ die Tradition, in Pokalpartien mit der zweiten Garde aufzulaufen. So war es in der vergangenen Spielzeit die Elf von Ex-Trainer Alexander Dick, der den SV Rindern in der Kreispokal-Endrunde über Bezirksligist Wachtendonk-Wankum in den Verbands-Pokal führte. Nun sitzt an seiner Stelle ein Neuer. Dieter Oldenburg trainiert jetzt das Reserveteam und ist selbstverständlich schon heiß auf den Pokal-Kracher. „Ich würde lügen, wenn ich sage, das wäre ein Spiel wie jedes andere. Wir können jetzt mit irgendwelchen Pokalfloskeln anfangen, doch das wäre nur dummes Zeug“, weiß er den Brocken einzuschätzen, der da auf sie zukommt. Fast schon gerührt wirkt er ob der Geste der Vereinsführung, dass der Pokalabend nun unter der Regie seines Teams gestaltet werden wird. „Ich finde es toll, dass die die es sich verdient haben nun auch spielen dürfen. Auf der ein oder anderen Position werden wir uns allerdings mit Spielern aus der ersten Mannschaft verstärken.“ Eine Marschroute hat er auch schon parat. „Wir sind nicht blauäugig, wollen aber auch nicht in Ehrfurcht erstarren. Vielleicht gelingt es uns ja, den Gegner möglichst lange zu ärgern. Die Jungs sind auf jeden Fall extrem motiviert.“ Auf die Frage, wie er sich ein Erfolgserlebnis an diesem Tage vorstelle gibt Oldenburg zu verstehen, dass es für seine Akteure schon ein solches sei, bei diesem besonderen Ereignis im Kader oder gar in der Startelf zu stehen. „Wir wollen das Spiel einfach nur genießen“, fügt der Coach an.

Um nachvollziehen zu können, warum nun so ein Kaliber auf die Oldenburg-Elf wartet, lohnt sich ein Blick in die vergangene Pokalsaison auf Kreisebene. In der ersten Runde konnte Concordia Goch mühelos mit 3:1 eins ausgeschaltet werden, ehe in Runde zwei der SV Donsbrüggen dran glauben musste. Im dritten Vergleich drehten die schwarz-weißen dann richtig auf und wiesen A-Ligist Winnekendonk in die Schranken. In der Endrunde wartete dann eben der TSV Wachtendonk-Wankum, den man über die Verlängerung bezwingen konnte. Der Gast aus Essen schaffte es im letzten Jahr bis ins Viertelfinale des Niederrheinpokals, wo man am Drittligisten und späteren Sieger KFC Uerdingen scheiterte. In Oberliga Niederrhein beendete der ETB die Saison unmittelbar hinter dem 1. FC Kleve im Tabellenmittelfeld. Gegen diesen spielte man 1:1-Unentschieden und siegte mit 2:0. Das sind alles Zahlen, die für die Allgemeinheit zwar von Interesse sein dürften, für den SV Rindern allerdings keine Rolle spielen werden. Dort stehen heute Genuss und Spaß im Vordergrund.

Der SV Rindern, hier noch im Heimspiel als Bezirksligist gegen FC Aldekerk, freut sich auf Oberligist SW Essen. Foto: Markus van Offern (mvo)