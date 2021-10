Fußball-Niederrheinpokal : SV Rindern fühlt sich in der Rolle des Außenseiters wohl

Kleve/Walbeck Der Bezirksligist erwartet am Mittwoch in der zweiten Runde den Landesligisten SC Reusrath. Der Gegner aus Langenfeld ist für Trainer Christian Roeskens ein unbeschriebenes Blatt.

Christian Roeskens, Trainer des SV Rindern, hält den Ball vor dem Heimspiel in der zweiten Runde des Fußball-Niederrheinpokals gegen den Landesligisten SC Reusrath aus Langenfeld, das am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr angepfiffen wird, flach. „Wir sind nur krasser Außenseiter“, sagt Roeskens. Allerdings hat seine Mannschaft hinlänglich bewiesen, dass sie sich in dieser Rolle im Pokal äußerst wohlfühlt.

In den beiden vergangenen Wettbewerben auf Kreisebene hat sie mit 2:1-Erfolgen gegen die Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter und SGE Bedburg-Hau eine Menge dafür getan, sich einen Ruf als Pokalschreck zu erarbeiten. Und im Niederrheinpokal fehlte in den vergangenen beiden Spielzeiten nicht viel zum großen Wurf bei den Heimniederlagen gegen die Oberligisten FC Kray (1:4) und ETB SW Essen (1:3). Der Außenseiter führte in beiden Partien und geriet jeweils erst in der Schlussphase auf die Verliererstraße.