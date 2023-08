Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern DJK Appeldorn, GW Vernum und Arminia Kapellen weiter

Arminia Kapellen-Hamb, in der Meisterschaft mit zwei Niederlagen gestartet, hat im Pokal den ersten Pflichtspiel-Sieg in dieser Saison gefeiert. Der A-Ligist behielt beim B-Liga-Aufsteiger Union Kervenheim mit 3:0 (0:0) die Oberhand. Die Begegnung stand lange auf des Messers Schneide. Die Arminia war in der 55. Minute durch Dominik Bollen in Führung gegangen und beseitigte erst in der Schlussphase die letzten Zweifel am Erfolg. Erneut Dominik Bollen (79.) und Philipp Arians (87.) sorgten für den Endstand.