Fußball-Kreis Kleve/Geldern So geht es im Pokalwettbewerb weiter

Der SV Rheinwacht Erfgen hatte im Oktober in der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals Kleve/Geldern für die Sensation gesorgt. Die Mannschaft, die ungeschlagen an der Tabellenspitze der Gruppe eins der Kreisliga C steht, warf den Landesligisten SGE Bedburg-Hau aus dem Rennen. Zwar trat die vier Klassen höher spielende SGE bei ihrer 0:1-Niederlage nur mit einigen Akteuren des Landesliga-Kaders an, war aber trotzdem als haushoher Favorit in die Partie gegangen.