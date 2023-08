Fußball-Niederrheinpokal Oberligist 1. FC Kleve nimmt Gegner aus der Kreisliga A „sehr ernst“

Nach vier Punkten aus drei Partien sind die Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve mit dem Saisonstart zumindest nicht unzufrieden. Damit das auch so bleibt, müsste das Team von Trainer Umut Akpinar am Donnerstagabend, 20 Uhr, in die zweite Runde des Niederrheinpokals einziehen. Der Gegner in der ersten Runde ist der TSV Beyenburg, der in der Wuppertaler Kreisliga A aufläuft. Die Mannschaft ist schlecht gestartet. In den ersten drei Partien hat sie nur einen Zähler geholt.