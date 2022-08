Fußball-Niederrheinpokal : 1. FC Kleve kämpft sich in die zweite Runde

Luca Thuyl (rechts) brachte den 1. FC Kleve erst mit einem herausgeholten Elfmeter und zwei Treffern auf die Siegerstraße. Dann sah er kurz vor dem Abpfiff die Rote Karte. Foto: Markus van Offern (mvo)

Wesel/Kleve Der Oberligist siegt beim PSV Wesel mit 4:3 nach Verlängerung. Der Erfolg wird teuer erkauft. Kai-Robin Schneider und Luca Thuyl sind nach Platzverweisen für das Heimspiel am Sonntag gesperrt.

Der 1. FC Kleve hat die zweite Runde des Fußball-Niederrheinpokals mit viel Moral und einer großen kämpferischen Leistung, aber ohne spielerischen Glanz erreicht. Der Oberligist schaffte am Donnerstagabend vor gut 300 Zuschauern beim Landesligisten PSV Wesel einen 4:3 (2:2, 1:2)-Sieg nach Verlängerung, den er teuer erkaufen musste. Kai-Robin Schneider sah in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte, als er einen Konter mit einem Foul unterband. Luca Thuyl handelte sich für ein Foul in der 119. Minute die Rote Karte ein. Beide Akteure sind damit für die Oberliga-Heimpartie gegen den Aufsteiger Hamborn 07 (Sonntag, 15 Uhr), gesperrt.

Ob der Gastgeber weitere Stammspieler wird ersetzen müssen, das wird sich erst kurzfristig entscheiden. Abwehrchef Nedzad Dragovic, Mittelfeldakteur Niklas Klein-Wiele und Torjäger Danny Rankl nahmen kleinere Blessuren mit aus einer intensiven Partie mit einigen Nickeligkeiten. „Wir werden jetzt am Freitag regenerieren. Und dann sehen wir weiter“, sagte der Klever Trainer Umut Akpinar, der mit seinem Team gegen den Neuling aus Duisburg den zweiten Sieg in Folge in der Meisterschaft feiern möchte.

Info Die Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve PSV Wesel Kaiser - Sanders (26. Faßbender), Kasparek, Divis (94. Bruns), Meis - N. Güclü (90.+1 Sobotta), O. Güclü, Karwath, Blaswich (90.+1 Toptas) - Gehrmann, Oenning (61. Giese) 1. FC Kleve Barth - Kezer (46. Schneider), Dragovic, Haal, Evrard (55. Meurs) - Forster, Scheffler (55. Thuyl), Plum (55. Hühner), Klein-Wiele, Top (46. Terfloth) - Rankl Tore 0:1 (2.) Plum, 1:1 (12.) O. Güclü, 2:1 (14.) Dragovic (Eigentor), 2:2 (89.) Dragovic (Elfmeter), 2:3 (94.) Thuyl, 2:4 (98.) Thuyl, 3:4 (110.) Giese Gelb-Rote Karte Schneider (78., Foulspiel), O. Güclü (120.+1, Meckern) Rote Karte Thuyl (119., Foulspiel)

Rückenwind könnte der Pokalsieg in Wesel in einem Punkt auf jeden Fall geben, auch wenn es Akpinar lieber gewesen wäre, „wenn wir Kräfte gespart und die Partie in 90 Minuten entschieden hätten“. Für die Moral der Mannschaft hatte der Erfolg sicherlich das Prädikat besonders wertvoll. Denn das Tam hatte einigen Widrigkeiten getrotzt in einem, so Kapitän Fabio Forster, „typischen Pokalfight“.

Der Favorit hatte es sich in erster Linie selbst zuzuschreiben, dass die Aufgabe auf Weseler Kunstrasen noch äußerst knifflig wurde. Denn nach dem frühen 1:0 durch Luca Plum (2.) hätten die Rot-Blauen schnell alle Spannung aus der Partie nehmen können, wenn sie weitere gute Gelegenheiten genutzt hätten. Doch Rankl (5.) traf nur den Pfosten, Klein-Wiele (9.) verfehlte mit einem Kopfball das Ziel. „Wir hätten 3:0 führen müssen“, stellte Akpinar nicht zu Unrecht fest.

Doch dann entwickelten sich die Dinge ganz im Sinne des Außenseiters. Erst ließ Orkay Güclü (12.) dem Klever Torhüter Andre Barth, der Stammkeeper Ahmet Taner (beruflich verhindert) vertrat, mit einem sehenswerten Distanzschuss keine Chance. Dann unterlief Nedzad Dragovic (14.) ein unglückliches Eigentor zum 1:2. Und weil die Klever fortan bei ihren Offensivaktionen nicht mehr die nötige Ruhe hatten und zu oft auf lange Bälle setzten, durfte sich der PSV lange Zeit berechtigte Hoffnungen auf eine Überraschung machen. Wobei der Gastgeber zu selten und dann in der Regel auch zu überhastet konterte und nicht mit letzter Konsequenz auf den dritten Treffer drängte.

Erst als der 1. FC Kleve nach der Ampelkarte für Schneider in Unterzahl war, hatte er wieder mehr Geduld bei seinen Angriffen, was sich prompt auch auszahlte. Nach einem Foul an Luca Thuyl erzwang Nedzad Dragovic (89.) mit einem sicher verwandelten Elfmeter die Verlängerung. Dort brachte Luca Thuly (92., 98.) den Gast mit 4:2 in Führung. Das war’s aber noch nicht. Der PSV verkürzte durch Nico Giese (110.). Der 1. FC Kleve brachte den Vorsprung dann am Ende mit nur acht Feldspielern ins Ziel.

„Ich muss der Mannschaft ein Kompliment für ihre Moral und ihre Einstellung machen. Wir haben verdient gewonnen“, sagte Umut Akpinar. Auch für Kapitän Fabio Forster ging der Erfolg in einer Partie, „die alles hatte, was ein Pokalspiel haben muss, in Ordnung“. Er hofft, dass die Art und Weise, wie der Einzug in die zweite Runde geschafft wurde, sein Team weiter nach vorne bringt. „Für die Moral einer Mannschaft ist ein so hart erkämpfter Erfolg weitaus wichtiger als ein locker herausgespielter Sieg“, stellte er fest.