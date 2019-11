Fußball : Plötzlich im Mittelpunkt

Kleve Der Klever Fußball-Schiedsrichter Martin Thomsen leitete überraschend die Bundesliga-Partie zwischen Dortmund und Wolfsburg.

Im Signal Iduna Park in Dortmund war am Samstag eigentlich alles wie immer: 80.200 Zuschauer freuten sich auf das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen der Borussia und dem VfL Wolfsburg, das Schiedsrichter Tobias Welz 28 Minuten leitete. Doch dann war für den Polizeibeamten aus Wiesbaden vorzeitig Schluss. Der 42-Jährige musste ausgewechselt werden. Eine Wadenverletzung bedeutete für ihn das Aus. Fünf Minuten später richteten sich die Augen der Fans auf einen neuen Unparteiischen: Martin Thomsen aus Kleve! Der 34-Jährige pfiff in seiner Karriere bislang 52 Zweitliga-Begegnungen und ist seit sechs Jahren im Gespann von Tobias Welz in der 1. Bundesliga Assistent. „Da war ich natürlich total überrascht“, sagt Thomsen, der bis dahin gemeinsam mit Rafael Foltyn an der Linie aktiv war. „Der ranghöchste Schiedsrichter macht in so einem Fall weiter. In diesem Fall war ich das“, erzählt der Klever, für den es natürlich aufgrund der engen Verbundenheit zu Tobias Welz eine schwierige Situation war. Zunächst musste die Mikrofontechnik geregelt werden, wenig später ging es für die Bundesliga-Kicker weiter. „Da hatte ich keine Zeit, um nervös zu sein. Aber natürlich war es schon etwas besonders, vor 80.000 Zuschauern in so einem Stadion zu pfeifen“, sagt Thomsen.