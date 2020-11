Sportpolitik : Pläne für Bresserberg-Tribüne: 1. FC Kleve sieht Gesprächsbedarf

Christoph Thyssen: „Es wird Zeit, in gemeinsame Gespräche zum Sportzentrum am Bresserberg einzusteigen.“ Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Klub begrüßt die Pläne, in der Tribüne Kabinen zu errichten, in die das Talentzentrum Kämpferherzen einziehen könnte. Vorsitzender Christoph Thyssen weist allerdings darauf hin, dass es damit alleine nicht getan sei.

Der 1. FC Kleve begrüßt die neuen Überlegungen, die es für die Tribüne im Stadion am Bresserberg gibt. Die Verwaltung hat am Montag im Sportausschuss durchblicken lassen, dass in dem unfertigen Bau in der Getec-Arena Umkleidekabinen errichtet werden könnten. Dort sollten auch die Kämpferherzen, das vom VfR Warbeyen und 1. FC Kleve gebildeteten Talentförderzentrum für Frauen- und Mädchenfußball, einziehen können. Einen Förderantrag über 1,1 Millionen Euro hat die Stadt, wie Bürgermeister Wolfgang Gebing auf RP-Anfrage mitgeteilt hat, bereits beim Bundesamt für Bauordnung und Raumwesen gestellt.