Fußball-Oberliga Seit 20 Jahren Erste Hilfe auf dem Rasen

„Jeder hat doch ein Laster im Leben. Und das ist bei mir nun einmal der 1. FC Kleve. Es ist mein Heimatverein, daher gebe ich gerne etwas zurück“, sagt Ulrich van Baal. Als er kam, war Fred-Werner Bockholt Coach beim 1. FC Kleve. Nach Jahren in der Oberliga folgte der Sprung in die Regionalliga sowie in die NRW-Liga. 2011 kam es wegen der Zahlungsunfähigkeit zur Zäsur. Man startete neu in der Landesliga, seit 2018 kämpft das Team von Trainer Umut Akpinar wieder in der fünfthöchsten Spielklasse um Punkte. „Ich habe beim 1. FC Kleve wohl schon alles erlebt“, sagt van Baal.