Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern Pfalzdorfer Erfolgsserie und unnötige Härten in Goch

Viktoria Goch - DJK Twisteden 2:3 (1:2) Schon am Sonntag hatte es in der Bezirksliga beim 4:3-Erfolg von Viktoria Goch bei der DJK Twisteden ein Spiel mit vielen Haken und Ösen sowie diversen Nickeligkeiten gegeben. Das setzte sich am Mittwochabend beim Pokalduell auf Gocher Kunstrasen fort, in dem der DJK in einem Spiel mit groben Härten und Unsportlichkeiten die Revanche für die Niederlage in der Meisterschaft gelang. „Beide Mannschaften haben sich einige dumme und absolut unnötige Aktionen geleistet. Und es wurde auch sehr viel Unruhe von außen ins Spiel gebracht“, sagte Marcel te Nyenhuis, Trainer der DJK Twisteden. Der Gocher Coach Daniel Beine sprach „von einem intensiven Spiel mit Aktionen unter der Gürtellinie“.