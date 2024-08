Sportkeglerinnen aus Kleve Petra Fritz und Silke Thissen holen viele Medaillen auf der großen Bühne

Den ersten Titel gab es in der Disziplin Tandem Damen. Hier gingen Fritz und Thissen als Titelverteidigerinnen an den Start. Überzeugend agierten die Kleverinnen im Vorlauf mit 424 Holz, was direkt eine neue Weltbestleistung war. Im Finale gingen beide schon zu Beginn in Führung und schlossen den Endkampf mit 415 Holz und als Gewinner ab.