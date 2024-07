Fußball-Niederrheinpokal Peter Neururer zieht das Frauen-Traumlos: VfR Warbeyen gegen Siegfried Materborn

Peter Neururer ist eine ehrliche Haut. „Frauenfußball – da habe ich keine Sach- und Fachkenntnis“, gab der Kult-Trainer am Mittwochabend in der Sportschule Duisburg-Wedau offen zu. Dafür hatte er allerdings bei der Auslosung der ersten Runde um den Niederrheinpokal ein ausgesprochen glückliches Händchen – zumindest im Frauenwettbewerb. Regionalligist VfR Warbeyen tritt zum Auftakt beim Landesligisten Siegfried Materborn an – ein echtes Traumlos. Die Partie ist für Sonntag, 25. August, angesetzt. Eine Woche zuvor tritt die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi in der ersten Runde um den DFB-Pokal gegen den künftigen Ligarivalen DJK Wacker Mecklenbeck aus Münster an. Niederrheinligist SV Walbeck steht bereits im Achtelfinale. Die Mannschaft vom Bergsteg erwischte Borussia Bocholt und somit ein Freilos. Hintergrund: Der Bocholter Klub hat sein Frauenteam in die Kreisliga zurückgezogen und deshalb auf die Teilnahme am Wettbewerb verzichtet. Nicht ganz so viel Glück hatte Niederrheinligist Viktoria Winnekendonk, der beim Landesligisten OSV Meerbusch antritt. Die DJK Hommersum-Hassum empfängt den GSV Moers, der zurzeit noch vor dem Sportgericht des Westdeutschen Fußball-Verbandes um den Aufstieg in die Regionalliga kämpft. Die DJK Twisteden hat Heimrecht gegen den Bezirksligisten SuS Niederbonsfeld.