Fußball-Bezirksliga Personalwechsel im Angriff bei Viktoria Goch

„Es ist schade, dass uns Igor Puschenkow schon wieder verlässt. Doch er will aus beruflichen Gründen kürzertreten und möchte deshalb künftig für einen Verein in einer niedrigeren Klasse spielen“, sagt Daniel Beine, Coach von Viktoria Goch. Der 28-jährige Puschenkow war zuletzt beim Titelanwärter nicht mehr erste Wahl im Angriff gewesen. Er hat in 17 Spielen drei Tore für die Viktoria erzielt. Julian Thiel kann im Mittelfeld und im Angriff eingesetzt werden. „Er ist ein körperlich robuster Spieler, der sehr kampfstark ist“, so Beine. Der 27-jährige Thiel war im Sommer 2019 vom SV Schwafheim nach Lintfort gewechselt. Er hat in 81 Einsätzen in der Landesliga 14 Treffer erzielt.