Fu0ßball : Personalnot: Akpinars Phantasie gefragt

Während der westdeutsche Fußball am Wochenende beinahe flächendeckend ruht, bleibt das Oberliga-Aufgebot des 1. FC Kleve am Ball. Zwar ist den Rot-Blauen totensonntägliche Ruhe vergönnt, am Samstag aber müssen sie ran – im Viertelfinale des Niederrheinpokals beim Ligakonkurrenten TSV Meerbusch. Doch Trainer Umut Akpinar gibt sich nichtsdestotrotz optimistisch: „So bleiben wir auf jeden Fall im Rhythmus“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Und das, obwohl die Schwanenstädter am vergangenen Wochenende bereits eine kräftezehrende Begegnung hinter sich gebracht haben: Im Lokalderby gegen den 1. FC Bocholt kochten die Emotionen im Bresserberg-Stadion regelrecht über, nach zwischenzeitlichen Fanausschreitungen trennten sich die Lokalrivalen 1:1-Remis. Kleves Niklas Klein-Wiele hatte für Ekstase gesorgt, als er in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich getroffen hatte. Nun aber gelte der Fokus ausschließlich der Pokalbegegnung im Rhein-Kreis Neuss, erklärt Akpinar. „Wir kennen den TSV Meerbusch gut, das kann man wohl so sagen“, sagt der Cheftrainer weiter.