Mit Fördermitteln errichtet Outdoor-Sportpark in Kalkar ist fertig

KSB-Geschäftsführerin Nathalie Tebarth blickt zufrieden auf die Zusammenarbeit zwischen KSB, Land und Vereinen zurück: „Unser Team hat es in vielen Gesprächen mit interessierten Kommunen und Vereinen und in Abstimmung mit dem Land geschafft, dass fast überall im Kreis Outdooranlagen an öffentlichen, frei zugänglichen Orten oder auf Sportanlagen realisiert werden konnten. So haben wir helfen können, ein frei nutzbares Sportangebot für Vereinsmitglieder, Schulen und Sportinteressierte zu schaffen. Unser Kompliment an die jeweiligen örtlichen Betreiber, die neben den Fördermitteln auch beträchtliche Eigenmittel eingebracht haben.“