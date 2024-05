Reitsport Otmar Eckermann triumphiert im Lohengrin-Championat

Ohnehin erlebten die Zuschauer viele spannende Wettbewerbe mit beeindruckenden Leistungen. So standen auch die Qualifikationsprüfungen zum Rasenchampionat im Fokus des zweitägigen Pfingstturniers des RV Lohengrin Hau. In der Zwei-Phasen-Springprüfung der Eingangsstufe ließ die Kranenburgerin Ella Grasmann mit Miraculie SGN (0 Fehler/24,93 Sekunden) Jette Bosch aus Kalkar mit Galina (0/26,41) hinter sich. Im A**-Springen mit steigenden Anforderungen hatte die Keppelner Amazone Martha Beckmann mit Contaro Blue (0/62,02) vor Lena Schmid (Asperden-Kessel) mit Quiet please (0/63.50) die Nase vorn. In einer Springpferdeprüfung der Klasse A* siegte die Kranenburgerin Rabea Tempel mit Pivo M (Note 8,20) vor Tina Wellessen aus Goch mit Coloutella (8,00).