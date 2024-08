Olympia 2024 Medaillentraum geplatzt: Anna Janssen verpasst das Kleinkaliber-Finale um zwei Ringe

Am Donnerstag stand am sechsten Wettkampftag die Qualifikation mit dem Kleinkaliber-Gewehr auf dem Programm der Gewehrschützinnen. Insgesamt 32 Athletinnen traten an die Schießlinie. Der Auftrag: In zwei Durchgängen in den Stellungen kniend, liegend und stehend jeweils 10 Schüsse auf die 50 Meter entfernte Zielscheibe abfeuern. Die besten acht Schützinnen qualifizieren sich für das Finale. Nach einem hervorragenden vierten Platz im Mixed an der Seite von Maximilian Ulbrich und einem rabenschwarzen Tag bei der Qualifikation im Einzelwettbewerb war es für die Schützin der Schießsportgemeinschaft Kevelaer der dritte Auftritt bei den Spielen und zugleich die letzte Möglichkeit, einen Podestplatz zu erreichen. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender boten keine Live-Bilder an, so dass die Fans in der Heimat den Wettbewerb lediglich am Live-Ticker verfolgen konnten.