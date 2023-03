Der Publikumsliebling bleibt Niklas Klein-Wiele bleibt 1. FC Kleve treu

Dass der Angreifer am Sonntag, wenn es ab 15 Uhr in der heimischen Eroglu-Arena gegen die Essener Spielvereinigung Schonnebeck geht, gesperrt ausfällt, wird dem Team von Trainer Umut Akpinar wehtun. Denn: Der Polizist gehört Woche für Woche zu den besten Akteuren auf dem Platz. Bislang traf Klein-Wiele sieben Mal, hinzu kommt eine Torvorbereitung. Wenig verwunderlich also, dass der 1. FC Kleve nach Zusagen von Fabio Forster, Nathnael Scheffler und Dano Evrard auch den Vertrag des Publikumslieblings unlängst verlängert hat. Der Stammspieler trägt seit der B-Jugend das rot-blaue Dress, in der Saison 2016/2017 spielte er für die SV Hö.-Nie. in der Oberliga.