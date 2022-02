Fußball-Oberliga : Oberligist FC Kleve verbessert sich mit 3:1 auf Platz drei

Kleve Die Mannschaft um Trainer Umut Akpinar löst am heimischen Bresserberg ihre Pflichtaufgabe gegen den abstiegsgefährdeten Cronenberger SC aus Wuppertal souverän.

Mit einem verdienten 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den Cronenberger SC hat sich Fußball-Oberligist 1. FC Kleve am Freitagabend zumindest vorübergehend auf den dritten Tabellenplatz verbessert. Die Mannschaft hat jetzt 40 Punkte auf ihrem Konto und zog am VfB Hilden (38) vorbei, der allerdings aktuell zwei Spiele weniger ausgetragen hat und am Sonntag beim Vorletzten Spvgg. Sterkrade-Nord vor einer lösbaren Aufgabe steht.