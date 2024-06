Verjüngungsprozess Der Kader des 1. FC Kleve steht

Wie zufrieden ist man beim 1. FC Kleve mit dem Kader? Aus Sicht von Georg Mewes ist man mit der Kaderplanung einen großen Schritt in Richtung Verjüngung gegangen. „Mit diesem Umbruch haben wir in der vergangenen Saison begonnen, nun sind wir einen großen Schritt weitergekommen“, sagt der 75-Jährige. „Die Kaderplanung fand in diesem Sommer unter erschwerten Bedingungen statt, weil lange nicht klar war, ob wir die Klasse halten würden. Aber ich bin sehr zufrieden: In der Spitze und in der Breite sind wir nun besser aufgestellt als zuletzt.“ Größtes Problem war in der vergangenen Saison die Torgefahr, in 32 Partien trafen die Rot-Blauen bloß 33 Mal – die schwächste Bilanz der Spielklasse. „Wir wollen in der nächsten Saison auch mal wieder mit 5:4 gewinnen, daher der Fokus auf die Offensive“, sagt Mewes.