Fußball-Oberliga 1. FC Kleve verschafft sich Luft im Keller

In den ersten Minuten des zweiten Durchgangs tat sich der 1. FC Kleve zunächst schwer. Die Schwarz-Gelben waren bemüht, zu selten aber kreierten die Hamborner Torgefahr. Im Gegenzug agierten die Gäste kaltschnäuzig. Nach sehenswerter Vorarbeit von Frederik Meurs traf Nathnael Scheffler (52.) zum 2:0. Die Hamborner drückten in der Folge auf den Anschlusstreffer. So musste Ahmet Taner gleich zwei Mal stark parieren, ehe der Keeper in der 60. Minute dann doch machtlos war. Nach einem langen Ball marschierte Hamborns Stürmer Kevin Menke in den Strafraum und schob souverän ein. „Auf die beiden Zielspieler Kevin Menke und Pascal Spors hatten wir im Vorfeld hingewiesen, da steht richtig Qualität auf dem Platz“, so Akpinar.