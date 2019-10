Fußball-Oberliga : Lokalderby: Japan-Trio zu stark für den FC

Die Straelener Angreifer waren schlichtweg zu schnell für Kleves Hintermänner: In diesem Fall umkurvt Gökan Lekesiz (r.) Sebastian van Brakel (l.) und Tim Haal. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Oberliga: SV Straelen - 1. FC Kleve 3:1 (3:0). Schon früh macht die Elf von Inka Grings alles klar. Der Schongang des Klassenprimus reicht für zahme Rot-Blaue. Fabio Forster sorgt für den Ehrentreffer.

Von Maarten Oversteegen

„Die Nummer eins, die Nummer eins im Kreis sind wir“ – der Stolz des Straelener Anhangs kannte nach dem Schlusspfiff des Lokalderbys gegen den 1. FC Kleve keine Grenzen. Gesanglich verliehen sie diesem Gefühl Nachdruck, auch schon während der Partie machten sie sich immer wieder mit Sprechchören bemerkbar. Dazu hatten sie auch allen Grund: Schon früh hatte der SVS mit drei Treffen im ersten Durchgang den Sieg perfekt gemacht, nachhaltig gefährlich wurden die Rot-Blauen zu keinem Zeitpunkt. Und sogar die Klever Fans, die eigens mit einem Fanbus an die Römerstraße gereist waren, gaben über 90 Minuten hinweg ein eher zahmes Bild ab. „Ich würde nicht sagen, dass das ein verdienter Straelener Sieg war. Wenn wir früh für die Führung gesorgt hätten, kann der Spielverlauf ganz anders aussehen“, sagt FC-Trainer Umut Akpinar. Seine Kollegin Inka Grings erklärte: „Im Gesamtpaket war das ein verdienter Sieg. Wir wollten von Anfang an Druck aufbauen. Das ist uns ab der ersten Minute sehr gut gelungen.“ Grings wurde am Samstagabend nicht nur in die Hall of Fame des DFB aufgenommen. Sie brillierte auch im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Beim obligatorischen Torwandschießen traf sie fünf von sechs Mal – Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein sprach von einer „historischen Leistung“.

Zum Spiel: Das Bresserberg-Aufgebot startete gut in die Begegnung. Nach fünf Minuten steckte Levon Kürkciyan, der in vorderster Front erneut den verletzten Andre Trienenjost vertrat, auf Pascal Hühner durch. Der 29-Jährige lief auf SVS-Torwart Daniel Szczepankiewicz zu und schoss diesen freistehend an. In der Folge aber übernahm der Oberliga-Spitzenreiter aus der Blumenstadt zunehmend das Kommando. Wenig später schon stellten die Kicker von Trainerin Inka Grings auf 1:0. Faslum Zaskoku war über die rechte Spielhälfte marschiert und flankte in den Klever Strafraum. Dort nahm Meguru Odagaki den Ball sehenswert mit der Brust an und ließ Kleves Torwart Ahmet Taner per Volley keine Chance. Bei Umut Akpinar sorgte der Treffer für Irritation: „Wir müssen genau darauf schauen, wie diese Tore herausgespielt wurden. Die macht jeder rein. Es kann nicht sein, dass einer in unserem Fünfer freistehend schießen kann, das geht so einfach nicht.“ Auch der Straelener Anhang war aufgewacht und rief den Klever Fans im Gästeblock entgegen: „Wer nicht hüpft, der ist ein Klever“. Die Reaktion? Hüpfend reagierten die Rot-Blauen wenig überraschend nicht, einige rangen sich höchstens ein vielsagendes Kopfschütteln ab.

Info So spielte der 1. FC Kleve gegen den SV Straelen SV Straelen: Szczepankiewicz – Päffgen, Weggen, Lachheb, Fukushige – Ribeiro (65. Funk), Zaskoku (78. Jesic) – Odagaki, Abdelkarim, S. Terada (51. Lekesiz), Mizuta (72. R. Terada). FC: Taner – Schneider (86. Kezer), Hermsen (31. Rume), Dragovic, van Brakel – Klein-Wiele, Forster, Terfloth, Haal (74. Plum), Kürkciyan (70. Hammoud) – Hühner. Tore: 1:0 (8.) Meguru Odagaki, 2:0 (18.) Shun Terada, 3:0 (37.) Kaito Mizuta, 3:1 (88.) F. Forster. Zuschauer: 750.

Doch es wurde noch bitterer für den Anhang aus der Kreisstadt: Nach 18 Zeigerumdrehungen schien die Klever Abwehr wieder völlig überrascht von den Straelener Angriffsbemühungen. Außenverteidiger Nils Hermsen gewährte seinem Straelener Kollegen Ole Pfäffgen reichlich Platz zum Flanken, Shun Terada marschierte in den Strafraum und traf - erneut aus kürzester Distanz - zur 2:0-Führung. „Wir haben schöne, richtig gut herausgespielte Tore gesehen“, sagt Inka Grings. Recht hat sie, nur zur Wahrheit gehört eben auch: Der FC offenbarte im Defensivverbund drei Mal eklatante Mängel, die der SVS eiskalt ausnutzte. So nämlich auch in der 37. Minute: Fabio-Daniel Simoes Ribeiro schickte Kaito Mizuta steil in den Strafraum, der Japaner umkurvte Taner und schoss zum 3:0-Halbzeitergebnis ein. Erneut schauten die Klever Verteidiger nur zu.

Eine Randnotiz: Nils Hermsen, der eine äußerst wacklige Vorstellung zeigte, musste nach einer halben Stunde verletzt ausgewechselt werden. Ob schmerzhafter Schulterbeschwerden musste er sich gar auf den Weg ins Krankenhaus begeben. Für ihn kam Leslie Rume in die Partie. Einen souveräneren Eindruck machte der gelernte Innenverteidiger gegen die quirlige Straelener Offensivabteilung allerdings auch nicht. Der Höhepunkt auf Klever Seite ereignete sich erst zur Pause: Ein besonderes pfiffiger Klever Anhänger hatte sich die Straelener Eckfahne unter den Arm geklemmt und war mit wild wedelndem FC-Schal auf den Gästeblock zugelaufen. Die Ordner an der Römerstraße aber beendeten den Auftritt jäh, vielmehr als Hohn und Spott schlug dem FC-Edelfan nicht entgegen.

SVS-Trainerin Inka Grings präsentierte sich nach Abpfiff überglücklich: "Das war für mich ein perfektes Wochenende", sagte sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Foto: Evers, Gottfried (eve)