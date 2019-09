Fußball-Oberliga : Der Rückschlag ist verarbeitet

Straelens Meguru Odagaki (links) hat in der noch jungen Spielzeit bereits zwei Mal getroffen. Gegen Monheim gelang es dem Japaner ebenfalls nicht, nachhaltig für Gefahr im gegnerischen Strafraum zu sorgen. Die Konsequenz: Die Straelener gingen torlos vom Rasen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Straelen Fußball-Oberliga: SV Straelen - Germania Ratingen 04/19 (Samstag, 16 Uhr). Zuletzt biss sich die Elf von Trainerin Inka Grings an Monheim die Zähne aus und verlor erstmals. Spielführer Fabio-Daniel Simoes Ribeiro könnte zurückkehren.

Sieben Mannschaften hatten es in dieser Saison schon versucht, dem aus der Regionalliga abgestiegenen Oberliga-Spitzenreiter SV Straelen einen Punkt abzunehmen – und sie waren allesamt gescheitert. Der FC Monheim aber machte es am vergangenen Sonntag besser: Straelen tat sich über die gesamte Distanz der Begegnung schwer, gegen die gut organisierten Monheimer Lücken zu finden. Nur nach Standards entfachten die Blumenstädter Gefahr. Dem Siegtreffer des FCM in der 60. Minute hatte die Mannschaft von Übungsleiterin Inka Grings allerdings nichts mehr entgegenzusetzen. Nach dem Schlusspfiff sagte sie: „Der Sieg der Monheimer ist hochverdient. Sie sind wesentlich entschlossener aufgetreten. Wir hatten zu viele Ausfälle im Spiel. Das muss jetzt analysiert werden. Und dann geht es weiter.“

Nun müsse man die erste Saisonniederlage abhaken. „Die Aufarbeitung des Spiels haben wir mit einer ausführlichen Analyse am Montag abgeschlossen“, sagt die 40-Jährige. Zwar hätten ihre Kicker in der Rheinstadt mehrfach aussichtsreich vor dem gegnerischen Tor gestanden, Zählbares aber resultierte daraus nicht. „Ganz platt gesagt: Wir haben einen Tag erwischt, an dem die Kugel einfach nicht ins Tor wollte“, erklärt Grings im Gespräch mit unserer Redaktion weiter. Nun wartet erneut eine ambitionierte Oberliga-Mannschaft auf die Straelener: Germania Ratingen. Aktuell befindet sich das Aufgebot von Trainer Alfonso del Cueto auf Tabellenplatz fünf, zuletzt setzte es ein 0:0-Remis gegen die Spielvereinigung aus Essen-Schonnebeck. Grings sagt: „Das Spiel gegen Schonnebeck habe ich genau analysiert.“

Info Ein Fußball-Promi im Ratinger Trikot Topstürmer Mit Moses Lamidi hat die Germania Ratingen einen ehemaligen Bundesliga-Angreifer in den eigenen Reihen. Der Nigerianer traf in dieser Saison jedoch erst ein einziges Mal. Ärger Beim 1:1-Remis Ratingens gegen Essen-Schonnebeck sorgte Lamidi für Aufruhr: Als Trainer Alfonso del Cueto ihn nach 80 Minuten vom Feld holte, meckerte der 31-Jährige lautstark.

Im Vorfeld der Spielzeit 2019/2020 verpassten die sportlich Verantwortlichen Ratingens dem Kader eine Verjüngungskur. „Die Jungs spielen unbeschwert auf, wir sind bisher sehr zufrieden“, sagt Georg Mewes, sportlicher Leiter der Germania. Der 70-Jährige prägte knapp ein Jahrzehnt lang als Trainer den Kalkarer Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter. Im Winter 18/19 heuerte der Kult-Trainer dann in Ratingen an. „Wir haben in dieser Saison eigentlich erst zwei wirklich schwache Halbzeiten gespielt“, sagt er. Nun aber wartet auf seine Elf, so erklärt Mewes, eine „brutale Aufgabe“.

„Der SV Straelen ist der FC Bayern München der Oberliga. Sie haben riesige Chancen, aufzusteigen. Aber das vergangene Wochenende hat gezeigt, dass Straelen nicht alle Spiele gewinnen wird. Auch gegen sie ist ein gutes Ergebnis mal möglich“, sagt Mewes. Nun aber stünden die Vorzeichen eher ungünstig: „Hermann Tecklenburg und Inka Grings werden die Jungs nach der Niederlage in dieser Woche bestimmt heiß gemacht haben.“ Mewes freue sich, den Vorsitzenden des SVS am Samstagnachmittag wiederzusehen. „Wir kennen uns ja schon vierzig Jahre.“ Besonders großen Respekt hätten die Ratinger dem Sportchef zu Folge vor der Angriffsabteilung der Blumenstädter. Georg Mewes mutmaßt, dass die Grings-Elf nun in einer offensivausgerichteten 4-3-3-Formation aufläuft. „Wir haben überhaupt nichts zu verlieren“, sagt Mewes.

Doch auch Straelens Trainerin erwartet eine Begegnung auf hohem sportlichen Level. „Offensiv ist Ratingen spannend aufgestellt, gerade über die Außen sind sie stark“, sagt die zweifache Europameisterin. Nun gelte es für die Mannschaft um Mittelfeldantreiber Kevin Weggen, geduldig und noch konsequenter als in der vergangenen Woche aufzutreten. Zuletzt kehrte auch Spielführer Fabio-Daniel Simoes Ribeiro ins Training zurück. Der Portugiese musste einige Wochen ob eines Faserrisses passen. Ob Simoes Ribeiro gegen Ratingen aber schon auf dem Feld steht, sei Grings zu Folge noch offen.

Ein alter Bekannter im Kreis Klever Amateurfußball gastiert nun mit dem Ratinger SV an der Römerstraße: Ex-Hö.-Nie.-Trainer Georg Mewes. Foto: Blazy, Achim (abz)