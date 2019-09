Fußball : Die Krise des FC spitzt sich zu

Häufig agierten die FC-Kicker kopflos gegen kämpferische Gäste aus Nettetal. Hier gewinnt Kleves Tim Haal (vorne) den Zweikampf. Foto: Markus van Offern (mvo)

Fußball-Oberliga: 1. FC Kleve - SC Union Nettetal 1:3 (0:1). Auch gegen den Tabellenletzten gehen die Rot-Blauen leer aus. Die Mannschaft ist außer Form, die defensive Anfälligkeit erschreckend. Das Ergebnis: zwei Punkte aus sechs Partien.

Es scheint, als zögen die ersten düsteren Wolken der Resignation am Klever Bresserberg auf. Nach der 1:3-Niederlage gegen den Tabellenletzten Union Nettetal war den Gesichtern der FC-Kicker eine Menge Frust und noch mehr Fragezeichen abzulesen. Am Sonntagnachmittag sahen die Zuschauer im Bresserberg-Stadion nicht nur die dritte Heimpleite in Serie, sondern auch einen neuen sportlichen Tiefpunkt. „Wir haben eigentlich nur die ersten zwei bis drei Minuten die Besessenheit gezeigt, die wir auf den Platz bringen wollten“, sagt FC-Trainer Umut Akpinar.

Tatsächlich starteten die Klever ambitioniert, für die erste Gelegenheit sorgte Levon Kürkciyan nach acht Minuten. Der Armenier schoss aus der zweiten Reihe aufs Gäste-Tor, Schlussmann Tim Tretbar parierte souverän. In der Folge aber besannen sich beide Mannschaften vorrangig darauf, die eigenen Reihen geschlossen zu halten. Die Konsequenz: Nennenswerte Chancen entstanden kaum, das spielerische Niveau war schwach. Eine Volley-Direktabnahme von Niklas Klein-Wiele flog nach 34 Minuten nur knapp übers Tor, kurz darauf leitete auch Pascal Hühner eine gute Chance ein. Der 29-Jährige, noch einer der besten auf dem Feld, setzte zum Solo über 30 Meter an und legte im Strafraum auf Kürkciyan ab. Im letzten Moment aber klärte die Hintermannschaft der Union. Hundertprozentige Gelegenheiten hatte die Akpinar-Elf zwar nicht, Feldvorteile aber allemal. Die Führung (44.) oblag dennoch den Gästen aus Nettetal: Schnell konterte die Mannschaft von Trainer Andreas Schwan über die rechte Seite, eine Flanke landete maßgenau auf dem Kopf von SC-Angreifer Dimitrios Touratzidis. Er köpfte aus kurzer Distanz ein – kurz vorm Seitenwechsel ein schwerer Schlag ins Klever Kontor.

Info So spielte der 1. FC Kleve gegen Union Nettetal 1. FC Kleve - SC Union Nettetal 1:3 (0:1). 1. FC Kleve: Taner - Schneider, Dragovic, van Brakel (19. Rume), Terfloth (80. Hermsen) - Haal, Forster, Hühner, Klein-Wiele - Kürkciyan, Trienenjost. Tore: 0:1 D. Touratzidis (44.), 1:1 Hühner (55.), 1:2 Nico Drummer (66.), 1:3 Drilon Istrefi (77.).

Die Rot-Blauen starteten dann aber gut in den zweiten Durchgang. Nach 55 Minuten war es Pascal Hühner, der sich an der Strafraumkante freispielte und gezielt aus zwanzig Metern ins lange Eck einschoss. Kurz darauf setzte Niklas Klein-Wiele (60.) einen Schuss aus der zweiten Reihe nur knapp neben das Gehäuse, Nettetal wurde wiederum per Freistoß aus 22 Metern gefährlich. Union-Spielmacher Touratzidis (64.) aber setzte den Standard wenige Zentimeter neben das Tor. Auch Nettetals Übungsleiter Schwan registrierte, dass der FC der Führung näher war und warnte seine Kicker: „Ruhe, Ruhe, Ruhe bewahren.“

Seine Mannschaft folgte dem Imperativ und erzielte nach 66 Minuten das 2:1. Aus dem Rückraum zog Nico Drummer unbedrängt ab, nachdem die Klever Hintermannschaft nur unzureichend geklärt hatte. Der Ball hoppelte unhaltbar an FC-Schlussmann Ahmet Taner vorbei ins Tor. Levon Kürkciyan hätte die Begegnung nach 70 Minuten noch spannend machen können – Unions Tretbar aber parierte. In der Folge machten die Klever nicht mehr den Eindruck, Nettetal noch etwas anhaben zu können. Stattdessen sorgte der Ex-Straelener Drilon Istrefi nach 77 Zeigerumdrehungen für die 3:1-Entscheidung. Besonders schmerzhaft für die Klever: Istrefi war zuvor verletzt auf dem Rasen liegengeblieben, als die Rot-Blauen einen Angriff inszenierten. Dieser aber verpuffte rasch. Als Nettetal dann wieder auf Kleves Ahmet Taner zustürmte, ereilte Istrefi eine Blitzheilung, die ihn zum Torschützen avancieren ließ.

Nettetal feierte den Auswärts-Coup auf dem Rasen ausgelassen, Trainer Schwan sagte nach Abpfiff: „Nach fünf Niederlagen in Folge sind wir voll als Team aufgetreten. Die Jungs haben das richtig gut gemacht. Kleve wollte unbedingt gewinnen und wir haben ihnen das Spiel überlassen, um dann aus der Tiefe heraus in Umschaltsituationen zu kontern. Der Plan ist aufgegangen.“